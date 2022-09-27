В Саратове на голову 11-летней девочки упал кирпич из ветхого дома. Об этом пишет в своем Телеграм-канале Лада Мокроусова.

На выходных в Саратове 11-летняя девочка получила травмы: на нее упал кирпич с ветхого дома.

- Все дома, подлежащие сносу необходимо надежно оградить, чтобы посторонние лица не приближались к ним. Необходимо установить вокруг них надежное ограждение, как можно скорее, - пишет Лада Мокроусова.

Глава Саратова также выразила соболезнования по поводу трагедии в Ижевске, в школе №88. Там от руки террориста погибли 11 детей, около 20-ти ранено. Она поручила ужесточить контрольно-пропускной режим в школах и увеличить количество полицейских патрулей на территории возле них.

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