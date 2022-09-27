В Аткарске две женщины погибли на пожаре из-за неисправного обогревателя

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня ночью, 27 сентября, Аткарске две женщины погибли на пожаре из-за неисправного обогревателя. Проводится доследственная проверка, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, пожар случился ночью в частном доме на улице Маяковского. Один из жителей дома проснулся от запаха гари и понял, что дом горит. Он безуспешно попытался спасти мать и сестру из помещения, а также обратился в экстренные службы.

Прибывшие по вызову пожарные потушили пламя и вынесли из дома обгоревшие тела 81 и 60-летней женщин. Предварительной причиной пожара является неисправность электрического обогревателя.

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