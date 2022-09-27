Саратов проведет день без дождя

Сегодня, 27 сентября, в Саратове синоптики не обещают дождя. Хотя день будет прохладным.

Температура в областном центре колеблется от +9 с утра до +16 в разгар дня. Будет пасмурно. Облака ненадолго разойдутся только в середине дня. Дует едва заметный ветер южной четверти, отдельные порывы которого достигают 9 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями, выпадет небольшой дождь. Ветер дует переменчивый, со скоростью 5 - 10 м/с. Утром на улице от 2 до 7 градусов, а днем от 13 до 18 градусов.

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