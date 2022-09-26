Фото: Архив КП
Сегодня вечером, 26 сентября, в Саратове маршрутка насмерть задавила мужчину. Об этом сообщил Олег Костин в своем Телеграм-канале.
Авария была зафиксирована в 19:45 по адресу Песчано-Уметская, дом № 10. Маршрутное такси «Газель» наехало на пешехода. 49-летний житель Энгельсского района погиб на месте.
Смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи. Для ликвидации последствий привлекалась специализированная бригада территориального центра медицины катастроф СОССМП.
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