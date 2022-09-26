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Происшествия26 сентября 2022 16:47

В Саратове маршрутка насмерть задавила мужчину

Смертельное ДТП на Песчано-Уметской
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня вечером, 26 сентября, в Саратове маршрутка насмерть задавила мужчину. Об этом сообщил Олег Костин в своем Телеграм-канале.

Авария была зафиксирована в 19:45 по адресу Песчано-Уметская, дом № 10. Маршрутное такси «Газель» наехало на пешехода. 49-летний житель Энгельсского района погиб на месте.

Смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи. Для ликвидации последствий привлекалась специализированная бригада территориального центра медицины катастроф СОССМП.

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