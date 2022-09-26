фото: ГИБДД

В центре Саратова столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

Сегодня, 26 сентября, в центре Саратова произошла авария с участием нескольких машин. Примерно в 14:30 на пересечении улиц Московской и Чапаева столкнулись три автомобиля. Lada Priora, Ford и Volkswagen.

Медики госпитализировали водителя «Приоры» - 20-летнего парня.

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