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Происшествия26 сентября 2022 13:43

В центре Саратова столкнулись три автомобиля

Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В центре Саратова столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

Сегодня, 26 сентября, в центре Саратова произошла авария с участием нескольких машин. Примерно в 14:30 на пересечении улиц Московской и Чапаева столкнулись три автомобиля. Lada Priora, Ford и Volkswagen.

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