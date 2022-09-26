Саратовский суд запретил компании «Икар-Авто» работать на маршруте №8А

Саратовский арбитражный суд запретил компании «Икар-Авто» работать на маршруте №8А. Об этом в своем телеграм-канале сообщила исполняющая обязанности главы города Лада Мокроусова.

Речь идет о маршруте от парка «Липки» до поселка «Солнечный». Как выяснилось, «Икар-Авто» недобросовестно относились к расписанию маршрутов, выпускали слишком мало автобусов. Если компании не удастся оспорить решение, больше в конкурсе перевозчиков для данного маршрута она участвовать не сможет.

Считаю, что подобная судебная практика позволит более эффективно осуществлять контроль за деятельностью саратовских перевозчиков, - высказалась Мокроусова.

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