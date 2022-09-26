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Политика26 сентября 2022 13:23

В Саратове поздравили с днем рождения передавшую военным сто тысяч бабушку

Наталия Калинина
Фото: Твои Герои, Саратов! ZOV

Фото: Твои Герои, Саратов! ZOV

В Саратове поздравили с днем рождения передавшую военным сто тысяч рублей бабушку Соколенко Любовь Евгеньевну. Ей исполнилось 93 года.

Любовь Евгеньевну теперь знает весь регион. После эфира на одной из радиостанций она передала 100 тысяч рублей на помощь бойцам, участвующим в спецоперации на территории Украины.

Бесстрашная саратовчанка заявила, что, если бы была помоложе и не болели бы ноги, прям сейчас бы поехала на СВО помогать всем, чем может. Об этом сообщает Телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV».

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