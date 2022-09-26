фото: УМВД

В Базарно-Карабулакском районе мужчина вырастил на участке 900 кустов мака. Об этом сообщает УМВД по Саратовской области.

По данным ведомства, 34-летний житель Саратовской области вырастил на участке 900 кустов мака. В ходе оперативных мероприятий наркополицейские региона обнаружили у одного из жителей Базарно-Карабулакского района на замаскированной плантации 900 кустов мака, изъятые образцы которого содержат наркотические вещества.

Возбуждено уголовное дело.

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