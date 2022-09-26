фото: Яндекс карты
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин определил кандидатов на должности вице-губернатора и зампредов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Глава региона направил на согласование в Саратовскую областную Думу следующие кандидатуры: - на должность вице-губернатора – руководитель аппарата Губернатора области – Пивоварова Игоря Ивановича;
- на должность заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы строительной отрасли – Мигачева Павла Вячеславовича;
- на должность заместителя Председателя Правительства области, отвечающего за агропромышленный сектор – Ковальского Романа Станиславовича.
Депутаты рассмотрят эти кандидатуры на ближайшем заседании Саратовской областной Думы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.