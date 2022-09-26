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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин определил кандидатов на должности вице-губернатора и зампредов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Глава региона направил на согласование в Саратовскую областную Думу следующие кандидатуры: - на должность вице-губернатора – руководитель аппарата Губернатора области – Пивоварова Игоря Ивановича;

- на должность заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы строительной отрасли – Мигачева Павла Вячеславовича;

- на должность заместителя Председателя Правительства области, отвечающего за агропромышленный сектор – Ковальского Романа Станиславовича.

Депутаты рассмотрят эти кандидатуры на ближайшем заседании Саратовской областной Думы.

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