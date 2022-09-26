В Саратове за неделю родилось пять пар близнецов, об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Всего за прошедшую неделю в ЗАГСах региона зарегистрировано рождение 233 детей - 115 мальчиков и 118 девочек. среди них пять пар двойняшек - три в Саратове и две в Энгельсе.

Необычные имена получили Есения, Гордей, Лилия и Таисия.

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