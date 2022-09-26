Дмитрий Живайкин

В Питерке отменен День села в связи с мобилизацией. Об этом сообщает телеграм-канал главы Питерского района Дмитрия Живайкина.

— Уважаемые жители Питерского района! Буквально через несколько дней мы готовились отметить день рождения нашего села. Но сегодня непростое и очень важное для нашей Родины время, поэтому было принято решение отменить развлекательное мероприятие.

Я надеюсь, вы отнесетесь с пониманием. Потом отпразднуем все вместе и Победу над фашизмом, и День села, — сообщил чиновник.

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