В Саратовской области ускорили прием заявлений в ЗАГС от мобилизованных

Фото: архив КП
В Саратовской области изменили график регистрации брака и установления отцовства. Актуальные даты публикует ЗАГС Саратовской области.
Сегодня, 26 сентября, открыт прием заявлений для регистрации брака и установления отцовства. Жители региона могут обратиться в следующие отделы:
— ЗАГС по Октябрьскому району Саратова
— отдел ЗАГС в Энгельсе
— отдел ЗАГС в Аткарске
— отдел ЗАГС в Балакове
— отдел ЗАГС в Ртищево
— отдел ЗАГС в Вольске
В связи с особыми обстоятельствами было принято решение о выведении сотрудников в крупных отделах ЗАГС. Мобилизованным с повесткой на руках обеспечат более быстрое рассмотрение заявления.
При себе нужно иметь следующие документы:
- паспорта заявителей;
- повестка или справка из военкомата;
- совместное заявление оформляется в органе ЗАГС.
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