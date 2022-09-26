В Саратовской области ускорили прием заявлений в ЗАГС от мобилизованных

Фото: архив КП

В Саратовской области изменили график регистрации брака и установления отцовства. Актуальные даты публикует ЗАГС Саратовской области.

Сегодня, 26 сентября, открыт прием заявлений для регистрации брака и установления отцовства. Жители региона могут обратиться в следующие отделы:

— ЗАГС по Октябрьскому району Саратова

— отдел ЗАГС в Энгельсе

— отдел ЗАГС в Аткарске

— отдел ЗАГС в Балакове

— отдел ЗАГС в Ртищево

— отдел ЗАГС в Вольске

В связи с особыми обстоятельствами было принято решение о выведении сотрудников в крупных отделах ЗАГС. Мобилизованным с повесткой на руках обеспечат более быстрое рассмотрение заявления.

При себе нужно иметь следующие документы:

- паспорта заявителей;

- повестка или справка из военкомата;

- совместное заявление оформляется в органе ЗАГС.

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