Двадцатилетняя жительница Саратова хотела заработать на ставках и лишилась денег. Об этом сообщает городское УМВД.

В Саратове 20-летняя девушка стала жертвой мошенников. 24 сентября девушка получила в соцсетях сообщение от незнакомца с предложением заработать на ставках, после чего попросили на счет 5 тысяч рублей. Девушка перевела деньги, после чего ей сообщили, что ее ставка выиграла, и якобы для получения приза необходимо перевести еще 20 тысяч.

Доверчивая саратовчанка перевела еще 20 тысяч, и только после повторной просьбы заподозрила неладное. Девушка потребовала вернуть деньги, но по словам мошенников, никакие деньги на счет не поступали.

Возбуждено уголовное дело.

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