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Общество26 сентября 2022 10:51

Сергей Овсянников оставил пост начальника саратовской таможни

Наталья Иванова
Фото: Саратовская таможня

Фото: Саратовская таможня

Сергей Овсянников оставил пост начальника саратовской таможни. Информация о нем удалена с сайта ведомства.

Ранее в сентябре Сергей Овсянников участвовал в довыборах в саратовскую городскую думу от Единой России и выиграл их в Ленинском районе. По закону его должность не может быть совмещена с депутатским мандатом.

Заместо прежнего руководителя указан исполняющий его обязанности Алексей Курохтин.

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