Фото: Саратовская таможня
Сергей Овсянников оставил пост начальника саратовской таможни. Информация о нем удалена с сайта ведомства.
Ранее в сентябре Сергей Овсянников участвовал в довыборах в саратовскую городскую думу от Единой России и выиграл их в Ленинском районе. По закону его должность не может быть совмещена с депутатским мандатом.
Заместо прежнего руководителя указан исполняющий его обязанности Алексей Курохтин.
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