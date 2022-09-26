Руководитель Саратовской таможни ушел в отставку

Руководитель Саратовской таможни Сергей Овсянников ушел в отставку.

И.о. руководителя таможни назначен Алексей Курохтинж. Ранее он был первым заместителем начальника таможни.

Сергей Овсянников был руководителем таможни с 2008 года. Является также депутатом Саратовской городской думы от партии «Единая Россия».

Сергей Овсянников

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