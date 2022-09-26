фото: ГИБДД
В Саратове 16-летний подросток сел за руль и влетел в столб. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова
Сегодня, 26 сентября, примерно в 10:50, напротив дома №2 по улице Степана Разина 16-летний водитель за рулем ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в столб на повороте.
В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир госпитализированы. Каким образом подросток сел за руль - на данный момент неизвестно.
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