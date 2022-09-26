Фото: Следственный комитет
Саратовский топ-менеджер обвиняется в крупном взяточничестве, об этом сообщает управление регионального Следственного комитета.
По данным следствия, с ноября 2016 года по май 2021 года, заместитель директора акционерного общества, единственным акционером которого была Российская Федерация, получал крупные взятки за совершение незаконных действий в пользу посторонних лиц. Общая сумма взяток превысила 10 миллионов рублей.
Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России, следователями собраны достаточные доказательства. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.
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