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Происшествия26 сентября 2022 10:29

Саратовский топ-менеджер обвиняется в крупном взяточничестве

Наталья Иванова
Фото: Следственный комитет

Фото: Следственный комитет

Саратовский топ-менеджер обвиняется в крупном взяточничестве, об этом сообщает управление регионального Следственного комитета.

По данным следствия, с ноября 2016 года по май 2021 года, заместитель директора акционерного общества, единственным акционером которого была Российская Федерация, получал крупные взятки за совершение незаконных действий в пользу посторонних лиц. Общая сумма взяток превысила 10 миллионов рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России, следователями собраны достаточные доказательства. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

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