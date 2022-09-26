Отправка мобилизованных

Сегодня, 26 сентября, из Ртищево забирают мобилизованных резервистов. Со сборного пункта на их отправят на учебный полигон.

В Ртищеве собрались мобилизованные резервисты из Ртищевского, Аркадакского и Турковского районов. Резервисты отправляются к месту учебной подготовки и затем пополнят ряды российских ВС РФ.

Напомним, ранее на сборный пункт в Энгельсе прибыли несколько сотен резервистов и их родственников.

Прощание с родственниками

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