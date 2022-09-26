Отправка мобилизованных
Сегодня, 26 сентября, из Ртищево забирают мобилизованных резервистов. Со сборного пункта на их отправят на учебный полигон.
В Ртищеве собрались мобилизованные резервисты из Ртищевского, Аркадакского и Турковского районов. Резервисты отправляются к месту учебной подготовки и затем пополнят ряды российских ВС РФ.
Напомним, ранее на сборный пункт в Энгельсе прибыли несколько сотен резервистов и их родственников.
Прощание с родственниками
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.