Роман Бусаргин

Роман Бусаргин изменил структуру правительства Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно тексту постановления, подписанного губернатором, в составе регионального Правительства произошли следующие изменения:

— Упразднена должность заместителя Председателя Правительства области – министра здравоохранения. Введена должность министра здравоохранения Саратовской области.

— Учреждена должность заместителя Председателя Правительства области по экономическому блоку. Он будет курировать министерства экономического развития, инвестиционной политики, комитет по управлению имуществом.

— Учреждена должность заместителя Председателя Правительства области по социальному блоку. В зоне его ответственности – здравоохранение, вопросы труда, занятости и социальной защиты.

— Министерство информации и печати переименовано в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области.

— Из структуры министерства строительства и ЖКХ в отдельное ведомство выделена инспекция государственного строительного надзора.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.