Фото: Следственный комитет

Убийца из Саратова задержан после 16 лет в бегах. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, 10 августа 2006 года 23-летний (на тот момент) обвиняемый с двумя друзьями напали на прохожего у дома по 3-ему Московскому проезду. Злоумышленник нанес мужчине удар в голову, от которого тот скончался на месте. Так же напавшие похитили личные вещи жертвы на сумму более 130 тысяч рублей.

Двух приятелей обвиняемого поймали, они были осуждены за разбой, однако сам убийца скрылся. 16 лет его не удавалось отследить, но действуя совместно с оперативниками ГУ МВД, саратовские следователи все же установили его местоположение.

На данный момент уже 39-летний обвиняемый задержан и заключен под стражу. Расследование его дела продолжается.

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