фото: архив КП

Жители трех районов Саратова остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС»

Сегодня, 26 сентября, сразу в трех районах Саратова произошли массовые отключения ХВС. Без воды остались жители как микрорайона Солнечный, так и центральной части города.

По заявке потребителя для работ на собственных коммуникациях по ул.Тархова, 20а сегодня, 26 сентября, до окончания работ ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Перспективная,11,13,15; Лебедева-Кумача,72в; Электронная,7,7а; Тархова,14(а,б,в),20.

Для работ на водопроводных коммуникациях по адресу ул.Чернышевского/Соборная сегодня, 26 сентября, ориентировочно до 20:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Соборная (от Мичурина до Чернышевского), Мичурина (от Радищева до Б.Взвоза), Соборная (от Челюскинцев до Соборной пл.), Радищева (от Советской до Мичурина).

Для ремонта коммуникаций на ул.Чапаева,79 ориентировочно до 20.00 ограничено ХВС по адресам ул.Челюскинцев (от Чапаева до Рахова), Чапаева,79.

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