Фото: Следственный комитет

Житель Вольского района оклеветал полицейского. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 23 июля между 54-летним мужчиной и его бывшей супругой произошел конфликт, в результате которого женщина вызвала полицию. По вызову на адрес прибыл сотрудник, опросивший участников ссоры. Ночью следующего дня 54-летний злоумышленник позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщил, что этот полицейский применил в его отношении силу.

Сообщение о преступлении было зарегистрировано. В ходе проверки выяснилось, что сообщение о насилии со стороны полицейского не соответствует действительности.

54-летний мужчина подозревается совершении заведомо ложного доноса, расследование дела продолжается.

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