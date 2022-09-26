Сегодня, 26 сентября, в Саратове назначены председатель комитета культурного наследия и управляющий делами Правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор.
На должность управляющего делами Правительства Саратовской области назначен Евгений Денисов.
Владимир Мухин стал министром Саратовской области - председателем комитета культурного наследия Саратовской области.
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