Сегодня, 26 сентября, в Саратове назначены председатель комитета культурного наследия и управляющий делами Правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор.

На должность управляющего делами Правительства Саратовской области назначен Евгений Денисов.

Владимир Мухин стал министром Саратовской области - председателем комитета культурного наследия Саратовской области.

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