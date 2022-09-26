фото: архив КП

В Саратове встали трамваи четырех маршрутов. Об этом сообщает СГЭТ в своих социальных сетях.

Сегодня утром, 26 сентября, в Саратове временно остановились трамваи маршрутов №№ 3, 9, 10 и 11. Примерно в 7:30 одного из вагонов столкнулся с автомобилем на участке от улицы Советской до остановки в Мирном переулке.

О сроках возобновления движения трамваев не сообщается.

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