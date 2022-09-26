Фото: Володин Саратов

Вячеслав Володин проверил ход второго этапа реконструкции «Спартака». Заканчивается строительство здания с трибунами на 499 зрителей. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов».

Володин назвал объект «многострадальным»: ответственные лица и подрядчики несколько раз переносили сроки сдачи. В прошлый приезд звучала дата окончания строительно-монтажных работ – 20 сентября, сейчас перенесли на 1 октября.

Спикер госдумы предложил не заниматься штурмовщиной и спокойно ввести объект до 15 октября. С благоустройством территории и освещением вокруг.

— Лучше сделайте до 15 октября, но сделайте хорошо. Не надо гнаться. Уже все равно все сроки пропустили. Начнется штурмовщина, будет еще хуже, – сказал Вячеслав Володин.

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