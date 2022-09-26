Бусаргин: дома обманутых дольщиков достроят и передадут жилье сиротам

Роман Бусаргин: В Саратове стартовала программа достройки проблемных домов

В Саратове начали достраивать дома из числа бывших объектов обманутых дольщиков, квартиры в них получат дети-сироты. Строительную площадку посетил Роман Бусаргин.

Два проблемных дома расположены по 2-му Совхозному проезду в поселке Комсомольский. Благодаря поддержке Вячеслава Володина недостроенные объекты смогут закончить. В каждом из домов детям-сиротам выделят по 36 квартир. Объекты должны сдать в 2023 году. Раннее Фонд Дом. РФ уже выплатил компенсации обманутым дольщикам.

Всего в Саратове в программу включены четыре здания. К следующему году еще закончат дома на 5-м Динамовском проезде и в поселке Юбилейном.

- В Саратове около 20 таких недостроев. Их нужно освободить от прав третьих лиц, а также решить проблемы дольщиков. Регион планирует приобретать в них жилье для граждан в рамках социальных программ. Имеются в виду и многодетные семьи, и люди с хроническими заболеваниями. Мы рады, что этот федеральный проект стартовал с Саратова, - отметил Роман Бусаргин.

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