фото: ГУ МВД

Пожилой мужчина погиб в автокатастрофе под Саратовом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Сегодня, 25 сентября, в Марксовском районе произошло ДТП. Примерно в 16:00 рядом с селом Баскатовка столкнулись автомобили Hyundai Elantra, за рулем которого сидел 71-летний мужчина и грузовой автомобиль КАМАЗ

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте, а пассажир - 17-летний парень попал в больницу.

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