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Общество25 сентября 2022 15:28

Лысогорская птицефабрика в 2 раза увеличивает мощности

Источник:kp.ru
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Лысогорская птицефабрика в 2 раза увеличивает мощности. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Роман Бусаргин.

По словам губернатора, на птицефабрике построили новый комплекс на 168 тысяч кур. Теперь они будут производить на 50 миллионов яиц в год больше.

Участие в федеральных и региональных программах помогают развиваться производителям сельскохозяйственной продукции. Птицефабрика получила часть средств для расширения благодаря проекту «Агропрогресс».

В планах - провести реконструкцию еще на 3 птицефабриках региона – Балашовской, Покровской и Симоновской.

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