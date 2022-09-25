фото: Архив КП

Жители двух районов Саратова проведут воскресение без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 25 сентября, в ряде адресов Кировского и Волжского районах отключено водоснабжение из-за работ на коммуникациях.

Из-за работ на Новосибирской, 26а без воды остались жители улиц Новосибирской и 1-ого Зернового проезда. Запустить воду коммунальщики обещают к 20:00.

Кроме того, отключена подача ХВС из-за ремонта на улице Абрикосовой. Возобновить подачу воды обещают к полуночи.

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