Роман Бусаргин

Роман Бусаргин: частичная мобилизация должна четко соответствовать критериям, которые доведены Министерством обороны РФ. Об этом губернатор Саратовской области рассказал в своем телеграм-канале.

— Министерство обороны России подробно разъяснило правила отбора. Все вопросы также урегулированы законодательством. Перегибы или ошибки на местах недопустимы. К каждому случаю нужен индивидуальный подход и тщательная проверка. Необходимо активно подключиться к работе и главам районов, которые также являются руководителями призывных комиссий на местах.

На все случаи, когда под частичную мобилизацию попадают граждане, не подходящие под установленные критерии, реакция последует незамедлительно. Будут проводиться служебные проверки в отношении ответственных лиц. В регионе было выявлено два таких случая. Граждан вернули к месту жительства, — рассказал губернатор.

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