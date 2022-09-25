В Питерке загорелась четырехкомнатная квартира

Вчера, 24 сентября, в поселке Питерка загорелась четырехкомнатная квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зарегистрировано в 17:03 в двухквартирном жилом доме на улице Советская. Дежурному поступил сигнал о пожаре в четырехкомнатной квартире. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Предположительно, причиной пожара стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На тушение выезжали два экипажа. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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