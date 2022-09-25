Подросток из Саратова полез за котом на дерево и не смог спуститься

Ночью в Заводском районе Саратова подросток полез за котом на дерево и не смог спуститься. Пришлось обратиться в облспас.

В 23.37 в службу спасения Саратовской области поступило сообщение о том, что у дома № 1 на улице Тульская подросток залез на дерево за котом не смог спуститься сам. Он находился на уровне пятого этажа.

Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения и лестницы сняли с дерева 17-летнего парня. От медицинской помощи он отказался.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.