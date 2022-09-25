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Общество25 сентября 2022 8:07

В Саратовской области с 24 сентября горячая линия по мобилизации работает ежедневно

Наталия Калинина
В колл-центре Фото: архив КП

В колл-центре Фото: архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратовской области горячая линия по мобилизации с 24 сентября работает ежедневно, об этом напоминает правительство региона.

Вопросы по мобилизации принимаются и в выходные дни. До 12 часов в сутки увеличено и время работы: с 8.00 до 20.00.

В региональной Службе оперативной помощи гражданам «122» работают операторы-волонтеры, которые готовы представить информацию от Министерства обороны России и других органов власти. В случае необходимости информация уточняется.

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