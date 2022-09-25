Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 сентября 2022 7:15

Первый этап ремонта моста через Глебучев овраг закончат до конца года

Наталия Калинина
Мост через Глебучев овраг

Мост через Глебучев овраг

Первый этап ремонта моста через Глебучев овраг в Саратове закончат до конца года. Об этом сообщает правительство региона. После его завершения для проезда будут открыты четыре полосы.

Сейчас работы идут на половине моста, здесь будут полностью заменены перекрытия, освещение и ограждение. Продолжается также укрепление нижних конструкций моста.

После окончания первого этапа будет сделан перерыв на зиму, а весной 2023 года ремонт начнется на двух оставшихся полосах. Полностью объект сдадут в следующем году.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.