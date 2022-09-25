Первый этап ремонта моста через Глебучев овраг закончат до конца года

Мост через Глебучев овраг

Первый этап ремонта моста через Глебучев овраг в Саратове закончат до конца года. Об этом сообщает правительство региона. После его завершения для проезда будут открыты четыре полосы.

Сейчас работы идут на половине моста, здесь будут полностью заменены перекрытия, освещение и ограждение. Продолжается также укрепление нижних конструкций моста.

После окончания первого этапа будет сделан перерыв на зиму, а весной 2023 года ремонт начнется на двух оставшихся полосах. Полностью объект сдадут в следующем году.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.