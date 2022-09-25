В Саратовской области за сутки 967 человек заболели коронавирусом

Сегодня, 25 сентября, в области зарегистрировано 967 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии в регионе заболело 283 573 человека. Выздоровело с начала эпидемии 270 751 человек, из них 995 за прошедшие сутки.В ковидных госпиталях находятся 298 человек, еще 6 523 лечатся дома амбулаторно. Больше всего заболевших в Саратове — 526 человек, чаще всего по прежнему заболевают люди среднего и старшего возраста. У 18 человек выявлена пневмония, еще у одного заболевание проходит бессимптомно, у всех остальных фиксируют признаки ОРВИ.

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