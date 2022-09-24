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Происшествия24 сентября 2022 12:53

В Саратове женщина пострадала в массовом ДТП

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 24 сентября, в Саратове женщина пострадала в массовом ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 15.40 на пересечении улиц Тархова и Чехова. Столкнулись автомобили «Лада», Kia и Volkswagen.

Пассажирка автомобиля Kia доставлена в медучреждение.

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