Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 24 сентября, в Саратове женщина пострадала в массовом ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, авария произошла в 15.40 на пересечении улиц Тархова и Чехова. Столкнулись автомобили «Лада», Kia и Volkswagen.
Пассажирка автомобиля Kia доставлена в медучреждение.
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