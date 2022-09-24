Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 24 сентября, в Саратове женщина пострадала в массовом ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 15.40 на пересечении улиц Тархова и Чехова. Столкнулись автомобили «Лада», Kia и Volkswagen.

Пассажирка автомобиля Kia доставлена в медучреждение.

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