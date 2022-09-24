Энгельс получит дополнительные 20 миллионов на ремонт тротуаров и коммунальную технику

Роман Бусаргин в Энгельсе
Энгельс получит дополнительные 20 миллионов на спецтехнику для уборки тротуаров. О решении выделить средства в своем Телеграм-канале пишет Роман Бусаргин.
По инициативе главы региона в этом году Энгельс уже получил 70 миллионов на благоустройство тротуаров. За счет них было сделано более 20 км пешеходных дорожек.
- В Саратове благодаря поддержке Вячеслава Володина успешно реализована программа ремонта тротуаров. Теперь программу мы продолжим в Энгельсе. Необходимо также закупить коммунальную технику, чтобы содержать зимой пешеходные дорожки, - заявил Роман Бусаргин.
Губернатор также обратил внимание чиновников на то, что у горожан есть нарекания по благоустройству территории рядом с уже отремонтированными тротуарами. Ее нужно привести в порядок до наступления холодов.
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