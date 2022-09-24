Фото: Госавтоинспекция

В Саратове иномарка сбила женщину на переходе, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

23 сентября, в 19:20, у дома №7 по улице Топольчанской Кировского района 60-летний водитель автомобиля Toyota сбил 46-летнюю женщину на пешеходном переходе.

В результате ДТП пешеход госпитализирован.

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