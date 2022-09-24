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Общество24 сентября 2022 7:24

Саратовские кинотеатры получат субсидии на кинопоказы для молодежи

Наталья Иванова

Саратовские кинотеатры получат субсидии на кинопоказы для детей и молодежи, об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Решение подписано Романом Бусаргиным. На организацию бесплатных кинопоказов для учащихся образовательных учреждений планируется выделить 10 миллионов рублей из резервного фонда.

Денежные средства выдадут кинотеатрам по результатам конкурса, показываться будут фильмы исторической и патриотической направленности.

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