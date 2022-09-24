В Саратовской области еще 954 человека заразились коронавирусом

На сегодня, 24 сентября, в Саратовской области еще 946 человека заразились коронавирусом. Всего обнаружено 282 606 зараженных в регионе.
Наибольший прирост заболевших зафиксирован: в Саратове - 530, Балаковском районе - 95, Балашовском - 90, Вольском - 58, Энгельсском - 40.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 40;
- 7-14 лет — 44;
- 15-17 лет — 25;
- 18-29 лет — 123;
- 30-49 лет — 272;
- 50-64 лет — 220;
- 65 и старше — 222.
С пневмонией поступили 16 человек, с признаками ОРВИ — 929, один пациент с бессимптомным течением.
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