В Саратовской области еще 954 человека заразились коронавирусом

На сегодня, 24 сентября, в Саратовской области еще 946 человека заразились коронавирусом. Всего обнаружено 282 606 зараженных в регионе.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован: в Саратове - 530, Балаковском районе - 95, Балашовском - 90, Вольском - 58, Энгельсском - 40.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 40;

- 7-14 лет — 44;

- 15-17 лет — 25;

- 18-29 лет — 123;

- 30-49 лет — 272;

- 50-64 лет — 220;

- 65 и старше — 222.

С пневмонией поступили 16 человек, с признаками ОРВИ — 929, один пациент с бессимптомным течением.

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