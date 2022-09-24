Фото: Госавтоинспекция
В Заводском районе Саратова водитель Audi сбил велосипедиста, об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
Инцидент произошел сегодня, 24 сентября, в 7:50. Вблизи дома №85 по улице Азина 39-летний мужчина на автомобиле Audi 100 столкнулся с 43-летним велосипедистом.
В результате ДТП велосипедист госпитализирован.
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