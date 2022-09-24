В Саратове ожидается прохладный, пасмурный день

В Саратове сегодня ожидается прохладный, пасмурный день, об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Ожидаемая температура колеблется от +11 градусов ночью до +16 во второй половине дня. Значительная облачность. Ветер умеренный до 6 м/с, отдельные порывы могут достигать 13 м/с.
В Саратовской области ожидается температура до +18 градусов, облачно с прояснениями, небольшой дождь .
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