Графика: официальная группа ПФК Сокол

Саратовский «Сокол» дома проиграл «Знамени».

Вчера, 22 сентября, в матче 12-ого тура Первенства России среди команд Второй лиги футболисты саратовского «Сокола» сыграли против ногинского «Знамени».

Хозяева пропустили два быстрых гола, после чего смогли отыграть один мяч. Во втором отрезке игры ситуация не изменилась ни для одной из команд. Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу «Знамени».

Следующую игру «Сокол» проведет дома, в понедельник, 26 сентября.

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