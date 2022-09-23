В Красноармейском районе приставы убедили больного туберкулезом лечь в диспенсер

В Красноармейском районе Саратовской области судебные приставы убедили больного туберкулезом лечь в диспенсер. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

52-летний житель Красноармейского района был принудительно госпитализирован в противотуберкулезный диспансер, но не желал находиться там. В ходе осмотра у него выявили открытую форму туберкулеза, однако он не хотел ложиться в стационар.

Приставы выехали по месту проживания мужчины, однако тот скрылся от них. Тогда сотрудник ведомства разъяснил его супруге о том, что в случае дальнейшего уклонения от исполнения решения суда он может быть привлечен к административной ответственности. После этого пациента доставили в стационар медучреждения.

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