Нина Попова ушла с поста пресс-секретаря губернатора Саратовской области. Соответствующее постановление подписано сегодня, 23 сентября.

С 26 сентября должность заместителя руководителя аппарата Губернатора – начальника управления Правительства области по взаимодействию со СМИ – пресс-службы Губернатора области займет Диана Бурлаченко.

Кроме того, освобождена от должности председателя контрольно-аналитического комитета Саратовской области Наталия Фоменкова.

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