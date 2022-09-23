На сегодня, 23 сентября, коронавирусом в Саратовской области заразился еще 961 человек за сутки. Всего в регионе обнаружено 281 660 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 268 756 человек, за сутки — 739. В стационарах остаются 305 человек, на амбулаторном лечении находятся еще 6 598 пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 58;
- 7-14 лет — 69;
- 15-17 лет — 33;
- 18-29 лет — 99;
- 30-49 лет — 271;
- 50-64 лет — 203;
- 65 и старше — 228.
С пневмонией поступили 24 человека, с признаками ОРВИ — 937.
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