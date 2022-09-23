В Саратове организуют подвоз воды в Кировский и Ленинский районы. Об этом сообщает ООО «КВС».
Сегодня, 23 сентября, в связи с отключениями холодного водоснабжения, подвоз воды будут осуществлять по следующему графику:
11:00 – ул. Аптечная, 33/47;
12:00 – ул. Алексеевская, 5;
13:00 – ул. Рябиновская, 6;
14:00 – пр. 50 лет Октября, 15;
15:00 – пр. 50 лет Октября, 9;
16:00 – ул. Техническая, 47/61;
17:00 – ул. З. Космодемьянской, 19, 23;
18:00 – ул. Гвардейская, 22, 28;
19:00 – ул. Олимпийская, 9;
20:00 – ул. Чайковского, 3.
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