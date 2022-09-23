В Саратове организуют подвоз воды в Кировский и Ленинский районы. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 23 сентября, в связи с отключениями холодного водоснабжения, подвоз воды будут осуществлять по следующему графику:

11:00 – ул. Аптечная, 33/47;

12:00 – ул. Алексеевская, 5;

13:00 – ул. Рябиновская, 6;

14:00 – пр. 50 лет Октября, 15;

15:00 – пр. 50 лет Октября, 9;

16:00 – ул. Техническая, 47/61;

17:00 – ул. З. Космодемьянской, 19, 23;

18:00 – ул. Гвардейская, 22, 28;

19:00 – ул. Олимпийская, 9;

20:00 – ул. Чайковского, 3.

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