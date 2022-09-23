В центре Саратова перекроют движение троллейбусного маршрута на три дня

В центре Саратова перекроют движение автомобилей до 26 сентября. Об этом предупреждает региональный филиал ПАО «Т Плюс».

Коммунальщики проводят подготовке тепловых сетей к зиме. Из-за них сегодня, 23 сентября, с 9.00 закрыто движение транспорта по улице Соборная на участке между проездом Котовского и площадью Соборная. Не будет также ходить троллейбусный маршрут № 2.

Работы должны закончить к 8.00 в понедельник, 26 сентября.

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