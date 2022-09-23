фото: архив КП

Жители двух районов Саратова вторые сутки остаются без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Напомним, вчера, 22 сентября, под отключение холодной воды попали абоненты улиц Геофизическая, дома №№ 57, 59, 61 на Танкистов, улица Безымянная, абоненты периметра улиц Новая, Украинская, проспект 50 лет Октября и Техническая, и жители периметра улиц Олимпийской, Чайковского, Гвардейской и Панфилова. Причиной этого стал ремонт труб на Лесной, 13.

Вернуть воду обещали вчера к полуночи, но работы затянулись. Предварительно, воду обещали включить утром, но сегодня сроки отключения продлили до 15:00

Сегодня, 23 сентября, подвоз воды будут осуществлять по следующему графику:

11:00 – ул. Аптечная, 33/47;

12:00 – ул. Алексеевская, 5;

13:00 – ул. Рябиновская, 6;

14:00 – пр. 50 лет Октября, 15;

15:00 – пр. 50 лет Октября, 9;

16:00 – ул. Техническая, 47/61;

17:00 – ул. З. Космодемьянской, 19, 23;

18:00 – ул. Гвардейская, 22, 28;

19:00 – ул. Олимпийская, 9;

20:00 – ул. Чайковского, 3.

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