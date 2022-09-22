В Саратовской области жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать на референдумах

фото: архив КП

В Саратовской области жители ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Как сообщает ИКСО будут открыты два участка для голосования.

Проведением голосования занимаются УИК референдумов соответствующих республик и областей. 27 сентября можно будет прийти и проголосовать в помещении соответствующего избирательного участка по адресам:

г. Саратов, ул. Лунная, 27 А, ООО «Санаторий-профилакторий «Сокол» для граждан ЛНР, жители Херсонской и Запорожской областей;

Энгельсский район, село Шумейка, ОЦ «Ударник» для граждан Донецкой Народной Республики.

С 23 по 26 сентября также действуют выездные комиссии референдумов для граждан, которые не могут прибыть в помещение для голосования. Подробности о времени и месте такого голосования можно узнать по телефону «Горячей линии» ИКСО (8-845-2) 73-43-60, а также Общественной палаты Саратовской области (8-845-2) 26-31-37. По указанным телефонам также можно оставить заявку на голосование на дому.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.